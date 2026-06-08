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Четыре рабочих дня и трёхдневные выходные ждут красноярцев на неделе

Дополнительный выходной связан с празднованием Дня России.

Новая рабочая неделя для красноярцев, работающих по пятидневному графику, будет короткой — всего четыре дня, с 8 по 11 июня.

Дополнительный выходной связан с празднованием Дня России, который в этом году выпадает на пятницу, 12 июня. Отдых продлится три дня подряд — до 14 июня включительно.

Кроме того, длинные выходные совпадут с празднованием Дня города: Красноярск отметит 398-летие.

Следующий внеочередной выходной россиян ждёт осенью — День народного единства (4 ноября) в 2026 году выпадает на среду.

Ранее мы сообщали полную программу празднования Дня города в Красноярске в 2026 году.