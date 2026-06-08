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В Хабаровске за два дня в пяти ДТП погибла женщина и пострадали шестеро

Среди происшествий в выходные дни — смертельный наезд во дворе и переворот мотоцикла.

В Хабаровске за выходные произошло пять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Один человек погиб, ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести, сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.

Самым тяжёлым стало ДТП, произошедшее днём 6 июня во дворе дома № 9 на улице Калараша. Водитель автомобиля при движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и сбил двух пожилых женщин. Женщина 1937 года рождения скончалась на месте до приезда скорой помощи. Вторую пострадавшую, 1950 года рождения, доставили в больницу, после оказания помощи ей назначили амбулаторное лечение.

В этот же день на улице Воронежской женщина-водитель автомобиля Nissan Note не справилась с управлением и врезалась в бордюрный камень и световую опору. В результате аварии травмы получила сама автомобилистка, а её пассажир 1932 года рождения был госпитализирован.

Ещё одно ДТП произошло на улице Краснореченской. Водитель Mitsubishi Pajero не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Honda Vezel. Медицинская помощь потребовалась пассажирке Honda.

Вечером на улице Карла Маркса автомобиль Toyota Corolla Fielder сбил мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавший получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.

Уже 7 июня на проспекте 60-летия Октября водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением, после чего транспортное средство опрокинулось. Мужчина получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

По данным Госавтоинспекции, все водители, участвовавшие в перечисленных ДТП, были трезвы. Обстоятельства аварий устанавливаются.