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Сокращённая рабочая неделя стартовала в Хабаровском крае

Выходные продлятся с 12 по 14 июня включительно.

Источник: Хабаровский край сегодня

В России началась короткая рабочая неделя, которая продлится четыре дня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сокращенное количество дней связано с празднованием 12 июня — Дня России.

Работать на этой неделе россиянам придётся с 8 по 11 июня, при этом последний день — предпраздничный, будет сокращен на один час.

—Такой государственный праздник, как День России, ежегодно отмечается 12 июня. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1991 года этот день является нерабочим. А в 1992-м он стал официальным государственным праздником, — пишет РИА Новости (18+).

Следующая короткая неделя выпадает на ноябрь 2026 года. В этом месяце в стране отпразднуют День народного единства. Отдыхать граждане будут четвертого, седьмого и восьмого ноября.