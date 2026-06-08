Сокращённая рабочая неделя стартовала в Хабаровском крае

В России началась короткая рабочая неделя, которая продлится четыре дня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сокращенное количество дней связано с празднованием 12 июня — Дня России.
Работать на этой неделе россиянам придётся с 8 по 11 июня, при этом последний день — предпраздничный, будет сокращен на один час.
—Такой государственный праздник, как День России, ежегодно отмечается 12 июня. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1991 года этот день является нерабочим. А в 1992-м он стал официальным государственным праздником, — пишет РИА Новости (18+).
Следующая короткая неделя выпадает на ноябрь 2026 года. В этом месяце в стране отпразднуют День народного единства. Отдыхать граждане будут четвертого, седьмого и восьмого ноября.