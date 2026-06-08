Сокращённая рабочая неделя стартовала в Хабаровском крае

—Такой государственный праздник, как День России, ежегодно отмечается 12 июня. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1991 года этот день является нерабочим. А в 1992-м он стал официальным государственным праздником, — пишет РИА Новости (18+).