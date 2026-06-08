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Ребенок упал в 12-метровый колодец в Шымкенте

Спасатели вытащили мальчика из 12-метрового колодца в Шымкенте — инцидент произошел на территории частного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Ребенок 2012 года рождения по неосторожности упал в колодец без воды глубиной около 12 метров.

Прибывшие на место сотрудники МЧС провели спасательную операцию с использованием специального оборудования, извлекли пострадавшего из колодца и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Спасатели обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра и следить за их безопасностью. Особенно важно обращать внимание на открытые колодцы, люки и другие потенциально опасные объекты. В случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

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