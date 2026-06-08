Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Педагог из Боготола — победитель Всероссийской премии «Разговоры о важном»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве подвели итоги II Всероссийской премии «Разговоры о важном».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве подвели итоги II Всероссийской премии «Разговоры о важном».

В рамках премии оценивались лучшие педагогические практики, которые помогают разнообразить занятия, закрепить пройденный материал и мотивировать ребят на дальнейшие размышления и конкретные действия, а также продлить разговор о самом важном внутри семьи.

В 2026 году на соискание премии в номинации «Создавая важный разговор» от педагогов России поступило 1,4 тысячи заявок.

Абсолютным победителем в подноминации «Создавая важный разговор после занятия» признана учитель английского языка, заместитель директора по воспитательной работе школы № 4 г. Боготола Надежда Бордачева.

Надежда Бородачева представила практику «Школьное радио “Четвертая волна”: медиапространство для постразговора в рамках проекта “Разговоры о важном”». Благодаря созданной школьной радиостудии школьники активно развивают и укрепляют традиционные национальные ценности: патриотизм, духовность, нравственность. За 11 выпусков ребята провели эфиры с председателем Совета родителей, героем СВО, с пожарным, иереем Храма Александра Невского, отмечает пресс-служба краевого минобразования.