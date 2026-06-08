Педагог из Боготола — победитель Всероссийской премии «Разговоры о важном»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве подвели итоги II Всероссийской премии «Разговоры о важном».
В рамках премии оценивались лучшие педагогические практики, которые помогают разнообразить занятия, закрепить пройденный материал и мотивировать ребят на дальнейшие размышления и конкретные действия, а также продлить разговор о самом важном внутри семьи.
В 2026 году на соискание премии в номинации «Создавая важный разговор» от педагогов России поступило 1,4 тысячи заявок.
Абсолютным победителем в подноминации «Создавая важный разговор после занятия» признана учитель английского языка, заместитель директора по воспитательной работе школы № 4 г. Боготола Надежда Бордачева.
Надежда Бородачева представила практику «Школьное радио “Четвертая волна”: медиапространство для постразговора в рамках проекта “Разговоры о важном”». Благодаря созданной школьной радиостудии школьники активно развивают и укрепляют традиционные национальные ценности: патриотизм, духовность, нравственность. За 11 выпусков ребята провели эфиры с председателем Совета родителей, героем СВО, с пожарным, иереем Храма Александра Невского, отмечает пресс-служба краевого минобразования.