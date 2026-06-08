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Схема движения на Щербаковской улице изменится с 13 июня

С 13 июня на ул. Щербаковская в Восточном административном округе изменится схема движения. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Чтобы дорога стала безопаснее, а городской транспорт проезжал без задержек, отменят сквозные проезды через трамвайные пути на ул. Щербаковская в районе д. 41а и д. 55», — говорится в сообщении.

Согласно материалу, изменение схемы призвано повысить безопасность движения в округе: выезжающие автомобили не будут создавать помехи, а трамваи № 11, 12 и 32 поедут быстрее. Водители смогут воспользоваться ближайшими разрешенными разворотами и выездами.

В Дептрансе просят учитывать изменения при построении маршрута и обращать внимание на дорожные знаки.