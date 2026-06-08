Хабаровские пожарные спасли ребенка и девушку

Вечером 7 июня на улице Пионерской загорелась квартира на первом этаже девятиэтажного дома. Пожарные с помощью спасательных устройств вывели на улицу девушку и ребенка. Также эвакуировали 10 человек, включая несовершеннолетнего. Трое взрослых из эвакуированных находились как раз в горящей квартире. В ликвидации пожара задействовали 21 спасателя и 6 единиц техники. Возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет. Проводится проверка для установления причин произошедшего. Источник: Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/огнеборцы.mp4