Иран ударил по Израилю особенными баллистическими ракетами: главное о первой за два месяца атаке

Как пишет Reuters, Тегеран в случае ответных атак Израиля по своей территории будет считать военные базы США на Ближнем Востоке законными целями. Иран напомнил, что зеркально отреагировал на действия Тель-Авива. По данным источников, список американских объектов для возможных ударов у Тегерана уже подготовлен. Никаких исключений для Штатов не будет сделано в случае эскалации. По данным агентства, под удар попадут все американские военные базы.