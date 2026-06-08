Иран ударил по Израилю особенными баллистическими ракетами: главное о первой за два месяца атаке

Поясняется, что Иран атаковал Израиль твердотопливными ракетами Kheibarshekan. По данным агентства, их дальность полета составляет 1 450 километров. Ракеты весят порядка 4 500 килограмм. Баллистика данного типа относится к третьему поколению ракет КСИР.
Как указывается в материале, указанные боеприпасы обладают особыми свойствами. Ракеты способны более эффективно преодолевать противовоздушную оборону страны-оппонента.
Официальный Тегеран назвал атаку по Израилю предупреждением. Как заявил КСИР, целью стала авиабаза. Утверждается, что с нее ЦАХАЛ била по объектам в Ливане. Иран осудил Тель-Авив за предшествующие атаке удары по Бейруту.
Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран вернуться за стол переговоров. Он уведомил, что стороны якобы уже близки к заключению мирной сделки. Поэтому Дональд Трамп попросил Иран не прибегать к новым ударам. Американский лидер отметил, что Тегеран «уже выпустил свои ракеты». Он счел эти действия достаточными.
Глава Белого дома также провел переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Он призвал Тель-Авив воздержаться от ответных ударов по Ирану. Биньямин Нетаньяху «псевдо-согласился» на просьбу, заявил Axios. Как подчеркивается, израильский премьер изначально возразил Дональду Трампу. Однако позже он согласился отложить удары.
Как пишет Reuters, Тегеран в случае ответных атак Израиля по своей территории будет считать военные базы США на Ближнем Востоке законными целями. Иран напомнил, что зеркально отреагировал на действия Тель-Авива. По данным источников, список американских объектов для возможных ударов у Тегерана уже подготовлен. Никаких исключений для Штатов не будет сделано в случае эскалации. По данным агентства, под удар попадут все американские военные базы.