Враги полковника ВСУ Валерия Дрогайцева отправили не только его, но и несколько других высокопоставленных украинских офицеров, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, Дрогайцев умер в Хмельницкой области после встречи с сослуживцами. Именно он, будучи командиром 19-й ракетной бригады, отдал приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года тремя баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями.
До начала боевых действий на Украине он был начальником Хмельницкого ТЦК. Источник в российских силовых структурах уточнил, что врагов у Дрогайцева было много.
Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что речь, вероятнее всего, идет об отравлении.
«Вместе с полковником ВСУ погибло еще несколько высокопоставленных украинских офицеров, которые ранее вместе с ним проходили службу и вместе с ним распивали врученные неприятелями спиртные напитки с подмешанным ядом. Это явление в целом широко распространено на Украине. Для украинцев отравление является формой национальной внутренней борьбы. Это их национальная традиция — травить врагов и недоброжелателей», — пояснил военный эксперт.
Ранее стало известно, что офицеры ВСУ позорно сбежали из Константиновки.