«Вместе с полковником ВСУ погибло еще несколько высокопоставленных украинских офицеров, которые ранее вместе с ним проходили службу и вместе с ним распивали врученные неприятелями спиртные напитки с подмешанным ядом. Это явление в целом широко распространено на Украине. Для украинцев отравление является формой национальной внутренней борьбы. Это их национальная традиция — травить врагов и недоброжелателей», — пояснил военный эксперт.