Военный из Хабаровского края вернулся под обстрел и спас сослуживца

По информации военных, во время выдвижения колонны с тыловых позиций на передовые рубежи подразделение попало под интенсивный артиллерийский обстрел. После разрыва одного из снарядов рядом с колонной военнослужащие были вынуждены рассредоточиться и занять укрытия.