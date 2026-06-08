Военный из Хабаровского края вернулся под обстрел и спас сослуживца

В Хабаровском крае военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа сержант Виктор Музалевский удостоен медали Суворова за мужество и решительные действия при выполнении боевой задачи, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
По информации военных, во время выдвижения колонны с тыловых позиций на передовые рубежи подразделение попало под интенсивный артиллерийский обстрел. После разрыва одного из снарядов рядом с колонной военнослужащие были вынуждены рассредоточиться и занять укрытия.
Заместитель командира сержант Виктор Музалевский оперативно оценил обстановку, организовал дальнейшее рассредоточение личного состава и контроль за ситуацией. Вскоре выяснилось, что один из военнослужащих, получивший контузию, не смог самостоятельно выйти к основной группе.
Несмотря на продолжающийся обстрел, сержант вернулся на открытый участок местности, разыскал сослуживца и вывел его в безопасное место. По данным Восточного военного округа, благодаря его действиям удалось избежать потерь среди личного состава.
За проявленные мужество, самоотверженность и грамотные действия военнослужащий ранее был награждён медалями «За воинскую доблесть» II степени, «За боевые отличия» и медалью Жукова. Теперь к ним добавилась государственная награда — медаль Суворова.