Карапетян: Власти Армении остановили подсчет голосов, понимая, что проигрывают

— В истории не было случая, когда во время подсчета прерывают и говорят, что в 09:00 представят результаты. Видя, что их результаты позорно снижаются каждую минуту, они приостановили подсчет. Выборы еще не закончились, результатов нет. Поэтому не беспокойтесь — они не получат желаемую победу, — заявил он журналистам.