Карапетян: Власти Армении остановили подсчет голосов, понимая, что проигрывают

Лидер партии «Сильная Армения», российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян высказался, что власти республики остановили подсчет голосов, понимая, что проигрывают парламентские выборы.
— В истории не было случая, когда во время подсчета прерывают и говорят, что в 09:00 представят результаты. Видя, что их результаты позорно снижаются каждую минуту, они приостановили подсчет. Выборы еще не закончились, результатов нет. Поэтому не беспокойтесь — они не получат желаемую победу, — заявил он журналистам.
По его словам, правящая партия объявила, что побеждает, имея лишь 30 процентов данных, причем данные имеются только по сельской местности, данные по городам не публикуются, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о победе его партии «Гражданский договор», несмотря на обработку только 10 процентов бюллетеней. Отвечая на вопрос, почему об этом говорит он, а не ЦИК, армянский лидер сказал о доверенных лицах во всех участковых комиссиях. Они делают свои подсчеты, пояснил политик.
Парламентский выборы в Армении завершились. После закрытия избирательных участков в центр Еревана стянули полицейских.