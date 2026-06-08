Жара спадет в Красноярске на неделе с 8 по 14 июня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе незначительно понизятся дневные температуры.
В понедельник, 8 июня, синоптики прогнозируют самый жаркий день недели — до +30 градусов, но при этом на небе будет облачно.
Со вторника по четверг пойдут дожди, а воздух будет прогреваться до +24…+25 градусов.
В День России горожан вновь порадуют солнце и +24 градуса в светлое время суток.
Выходные, 13 и 14 июня, будут солнечными и жаркими — до +27С.
Ночные температуры на этой неделе будут колебаться в пределах +14С…+17С.