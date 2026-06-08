Ушел из жизни экс-депутат Заксобрания и почетный гражданин Красноярского края

На 89-м году жизни скончался бывший депутат Законодательного собрания края, экономист, ученый патриот региона и России Всеволод Севастьянов. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава региона Михаил Котюков. Сильный и мудрый человек. Он никогда не боялся брать ответственность за принимаемые решения. Никогда не был равнодушным. Всегда знал, что нужно делать, чтобы Красноярский край развивался. Предлагал для этого четкие, экономически обоснованные механизмы, был автором многих законодательных инициатив. Работал до последнего дня. Искренне соболезную семье, друзьям и коллегам Всеволода Николаевича. Нам всем будет его очень не хватать. Светлая память, — написал Михаил Котюков. Всеволод Севастьянов родился 10 апреля 1938 года в краевом центре. Начиная с 1981 года Всеволод Севастьянов активно участвовал в представительных органах региональной власти. На протяжении более чем десяти лет он являлся депутатом краевого Совета народных депутатов, а также возглавлял комиссию по вопросам формирования бюджета, проведения экономических реформ и развития внешнеэкономических связей. С 1990 по 1991 год Севастьянов занимал пост председателя краевого Совета народных депутатов. С 1994 по 2016 год он был депутатом Законодательного собрания края. В 2025 году ему было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Красноярского края».