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У православных начался Петров пост

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пост начинается в понедельник, ровно через неделю после Дня Святого Духа, следующего за Троицей, на 57-й день после Пасхи.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пост начинается в понедельник, ровно через неделю после Дня Святого Духа, следующего за Троицей, на 57-й день после Пасхи.

Это один из четырех многодневных постов в православном календаре.

В этом году православные христиане начинают держать Петров (или Апостольский) пост 8 июня.

Заканчивается Петров пост всегда накануне Дня апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля, если только праздник не приходится на среду или пятницу, отмечает портал calend.ru.

Кухня Петрова поста считается нестрогой — из рациона исключают продукты животного происхождения, разрешается использовать в пищу только растительные продукты и рыбу. Причем, в среду и пятницу не рекомендуется употреблять рыбу и растительное масло, в другие дни рыба разрешается.