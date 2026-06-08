У православных начался Петров пост

Кухня Петрова поста считается нестрогой — из рациона исключают продукты животного происхождения, разрешается использовать в пищу только растительные продукты и рыбу. Причем, в среду и пятницу не рекомендуется употреблять рыбу и растительное масло, в другие дни рыба разрешается.