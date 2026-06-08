У православных начался Петров пост

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пост начинается в понедельник, ровно через неделю после Дня Святого Духа, следующего за Троицей, на 57-й день после Пасхи.
Это один из четырех многодневных постов в православном календаре.
В этом году православные христиане начинают держать Петров (или Апостольский) пост 8 июня.
Заканчивается Петров пост всегда накануне Дня апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля, если только праздник не приходится на среду или пятницу, отмечает портал calend.ru.
Кухня Петрова поста считается нестрогой — из рациона исключают продукты животного происхождения, разрешается использовать в пищу только растительные продукты и рыбу. Причем, в среду и пятницу не рекомендуется употреблять рыбу и растительное масло, в другие дни рыба разрешается.