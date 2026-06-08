Красноярский бутик продавал один жакет по двум разным ценам, но столкнулся с возмущением покупательницы. Что из этого вышло, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Жительница Красноярска зашла в магазин, расположенный в одном из крупных торгово-развлекательных центров. Выбрала понравившийся жакет за 5 599 рублей и направилась для расчета на кассу.