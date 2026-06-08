Красноярский бутик продавал один жакет по двум разным ценам, но столкнулся с возмущением покупательницы. Что из этого вышло, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Жительница Красноярска зашла в магазин, расположенный в одном из крупных торгово-развлекательных центров. Выбрала понравившийся жакет за 5 599 рублей и направилась для расчета на кассу.
И удивилась, когда продавец заявил, что вещь стоит 6 999 рублей. Женщина просила продать ей вещь по цене, которая указана на ценнике или вернуть разницу в переплате, но получила категоричный отказ.
В ведомстве указали, что, согласно закону о защите прав потребителей, продавец обязан своевременно предоставлять необходимую и достоверную информацию о товарах, включая их цену, чтобы обеспечить потребителя возможностью сделать правильный выбор.
По закону размещение товара в торговом зале с оформленным ценником считается публичной офертой, которая обязывает продавца заключить договор с покупателем на условиях, указанных в этой оферте. Таким образом, продавец обязан был продать товар по той цене, которая указана на ценнике.
Владелец магазина получил предостережение.