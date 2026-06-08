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Почему физическая активность важна для каждого человека

Регулярные нагрузки дают комплексную пользу.

Источник: Время

В эпоху цифровых технологий и сидячей работы движение стало дефицитом — многие проводят дни за компьютером или смартфоном и забывают о потребности тела в активности. О важности регулярных физических нагрузок рассказывает главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

По словам Натальи Николаевны, физическая активность — это любые движения, требующие работы мышц и затрат энергии. К ней относятся ходьба и бег, плавание, танцы, спортивные занятия, работа в саду, подвижные игры с детьми и даже домашние дела. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым не менее 150 минут умеренной или 75 минут высокой активности в неделю.

Регулярные нагрузки дают комплексную пользу: укрепляют сердечно‑сосудистую систему, снижают риск гипертонии, ишемии и инсульта; улучшают работу сердца и кровообращение; помогают контролировать вес; повышают плотность костной ткани и защищают от остеопороза. Активность также благоприятно влияет на психическое здоровье, стимулируя выработку эндорфинов и снижая уровень стресса, тревоги и депрессии.

Кроме того, физические упражнения уменьшают риск хронических заболеваний, включая диабет 2-го типа и ряд видов рака, укрепляют иммунитет, улучшают сон и повышают общую энергию и работоспособность. Исследования показывают и положительное влияние на мозг: улучшение памяти и концентрации, стимуляция нейрогенеза, снижение риска возрастной деменции и повышение креативности.

Начинать лучше с небольших изменений: ежедневная ходьба по 10−15 минут с постепенным увеличением до 30−60 минут; поднятие по лестнице вместо лифта; пятиминутные разминки каждые 1−2 часа за компьютером; использование велосипеда или самоката для коротких поездок; танцы и активные семейные прогулки.

Чтобы физическая активность стала привычкой, выбирайте то, что приносит удовольствие; ставьте реалистичные цели; тренируйтесь в компании для мотивации; фиксируйте прогресс; слушайте тело и при боли снижайте нагрузку или консультируйтесь с врачом; чередуйте виды нагрузки, чтобы задействовать разные группы мышц.