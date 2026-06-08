Почему физическая активность важна для каждого человека

По словам Натальи Николаевны, физическая активность — это любые движения, требующие работы мышц и затрат энергии. К ней относятся ходьба и бег, плавание, танцы, спортивные занятия, работа в саду, подвижные игры с детьми и даже домашние дела. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым не менее 150 минут умеренной или 75 минут высокой активности в неделю.