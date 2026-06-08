Центр Хабаровска перекроют с 8 по 12 июня в связи с проведением Студвесны

Хабаровск в этом году станет площадкой для проведения масштабного Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», что создаст неудобства для водителей авто. Мероприятие пройдет в течение всей недели — с 8 по 12 июня — на Комсомольской площади, возле которой перекроют движение транспортных средств. При этом ограничения не коснутся автобусов и троллейбусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».