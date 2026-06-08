Центр Хабаровска перекроют с 8 по 12 июня в связи с проведением Студвесны

Хабаровск в этом году станет площадкой для проведения масштабного Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», что создаст неудобства для водителей авто. Мероприятие пройдет в течение всей недели — с 8 по 12 июня — на Комсомольской площади, возле которой перекроют движение транспортных средств. При этом ограничения не коснутся автобусов и троллейбусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В течение всего фестиваля перекрытия затронут следующие участки дорог:
от перекрестка ул. Шевченко — ул. Муравьева-Амурского до следующего перекрестка; ул. Муравьева-Амурского и ул. Тургенева; от перекрестка ул. Шевченко — пер. Дьяченко до перекрестка ул. Шевченко — ул. Муравьева-Амурского; от перекрестка ул. Тургенева — ул. Муравьева-Амурского до перекрестка пер. Дьяченко — ул. Тургенева.
Ограничения наложат и на стоянку автотранспорта в зоне Комсомольской площади — припарковать машины запретят со стороны ул. Шевченко и ул. Тургенева:
8 июня — с 16:00 до 23:00; с 9 по 11 июня — с 19:00 до 23:00; 12 июня — с 8:00 до 23:00.
Впервые финал Всероссийской студенческой весны пройдет в Хабаровске. Фестиваль приурочен к Году единства народов России и завершится в знаменательную дату — День России. Из 70 регионов страны в краевую столицу прибудут 1 500 участников, прошедших региональный этап.
Церемония открытия состоится 8 июня в 19:00. В течение всей рабочей недели — с 9 по 11 июня — на площадках города выступят юные творческие коллективы из разных уголков страны. Торжественное закрытие фестиваля и подведение итогов пройдет 12 июня.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что 20 апреля в Хабаровске завершилась «Студенческая весна-2026», в рамках которой свои номера и достижения в науке представили студенты ТОГУ.