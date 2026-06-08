Океанолог Осадчиев заявил, что кракены действительно существуют

В той же беседе ученый высказался о гренландских полярных акулах. Он подчеркнул, что эти животные могут жить до 500 лет, а средний экземпляр доживает до 200−300 лет. По словам Осадчиева, возможно, в море до сих пор плавает акула, родившаяся раньше, чем Колумб открыл Америку.