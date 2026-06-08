Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Перми продают торгово-офисный комплекс за полмиллиарда рублей

Общая площадь объекта превышает 6 тысяч квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Перми продается здание крупного торгово-офисного комплекса на улице Революции. Объект находится в центральной части города на первой линии и оценивается в 500 миллионов рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте бесплатны объявлений.

Общая площадь объекта превышает 6 тысяч квадратных метров. Более половины помещений уже заняты арендаторами. Полностью сданы цокольный этаж, второй этаж, который арендует сеть DNS, а также третий этаж, где располагается компания «Росплазма». На первом этаже свободными остаются лишь некоторые площади.

Собственник отмечает, что пятиэтажное здание с цокольным этажом расположено в месте с интенсивным автомобильным и пешеходным движением. Нижние уровни, включая цоколь, а также помещения с первого по третий этаж используются под торговые площади. На четвертом и пятом этажах размещены офисы. Кроме того, в здании имеется терраса с панорамным видом на город.