В центре Перми продают торгово-офисный комплекс за полмиллиарда рублей

Собственник отмечает, что пятиэтажное здание с цокольным этажом расположено в месте с интенсивным автомобильным и пешеходным движением. Нижние уровни, включая цоколь, а также помещения с первого по третий этаж используются под торговые площади. На четвертом и пятом этажах размещены офисы. Кроме того, в здании имеется терраса с панорамным видом на город.