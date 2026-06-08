В Хабаровском районе отчим получил 24 года колонии за изнасилование падчерицы на протяжении пяти лет

В Хабаровском районе Хабаровского края суд вынес приговор 40-летнему мужчине. Он признан виновным в особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности малолетней. Жертвой стала его падчерица — девочка 2013 года рождения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края, преступления совершались с сентября 2020 года по октябрь 2025 года. Отчим неоднократно насиловал ребёнка и совершал иные насильственные действия сексуального характера. Суд установил, что мужчина использовал беспомощное состояние девочки, а также её психологическую и материальную зависимость от него. Для подавления воли ребёнка он применял шантаж, в том числе угрозы покончить с собой.
Вина подсудимого полностью подтверждена доказательствами. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у него расстройство сексуального предпочтения — педофилию. Он нуждается в принудительном лечении.
Суд назначил наказание: 24 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После отбытия основного срока мужчину ограничат свободы ещё на 1 год 10 месяцев. Дополнительно назначено амбулаторное принудительное лечение у психиатра.
В пользу законного представителя потерпевшей взыскана компенсация морального вреда — полтора миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru