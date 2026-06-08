В Хабаровском районе отчим получил 24 года колонии за изнасилование падчерицы на протяжении пяти лет

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края, преступления совершались с сентября 2020 года по октябрь 2025 года. Отчим неоднократно насиловал ребёнка и совершал иные насильственные действия сексуального характера. Суд установил, что мужчина использовал беспомощное состояние девочки, а также её психологическую и материальную зависимость от него. Для подавления воли ребёнка он применял шантаж, в том числе угрозы покончить с собой.