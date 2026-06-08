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В Хабаровском крае суд изъял «Осу» у жителя Вяземского района

Мужчина сам отказался от оружия после аннулирования разрешения.

В Вяземском районе Хабаровского края суд рассмотрел дело о прекращении права собственности на оружие, сообщает объединённая пресс-служба судов Хабаровского края.

Речь идёт о гражданине Н., который владел оружием марки ПБ-4−2 «Оса». В сентябре 2024 года оно было изъято сотрудниками Росгвардии после аннулирования разрешения на хранение и ношение.

После этого мужчине направили уведомление с требованием либо оформить новое разрешение, либо передать оружие законным способом. Однако в установленный срок он ничего не сделал.

В суде гражданин признал иск и заявил, что не планирует получать разрешение и добровольно отказывается от права собственности.

Суд принял решение прекратить право собственности на оружие и передать его в государственную собственность для дальнейшей реализации или уничтожения.