В Хабаровском крае суд изъял «Осу» у жителя Вяземского района

В Вяземском районе Хабаровского края суд рассмотрел дело о прекращении права собственности на оружие, сообщает объединённая пресс-служба судов Хабаровского края.
Речь идёт о гражданине Н., который владел оружием марки ПБ-4−2 «Оса». В сентябре 2024 года оно было изъято сотрудниками Росгвардии после аннулирования разрешения на хранение и ношение.
После этого мужчине направили уведомление с требованием либо оформить новое разрешение, либо передать оружие законным способом. Однако в установленный срок он ничего не сделал.
В суде гражданин признал иск и заявил, что не планирует получать разрешение и добровольно отказывается от права собственности.
Суд принял решение прекратить право собственности на оружие и передать его в государственную собственность для дальнейшей реализации или уничтожения.