Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месть за Донбасс и отвлекающий маневр: раскрыт план ВСУ по блокаде Крыма

Сальдо сообщил, что движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» в Херсонской области временно перекрыто после ударов ВСУ. Планы Киева раскрыты. Подробности — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины готовят атаку на Приднестровье, поэтому пытаются заблокировать Крым, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил о временном перекрытии движения через автомобильный пункт пропуска «Джанкой».

Мера была принята после ночной атаки БПЛА, в результате которой было повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар.

Глава региона отметил, что на месте произошедшего работают профильные службы.

«ВСУ пытаются устроить блокаду Крыма, поскольку готовят атаку на Приднестровье. Блокада нужна им, чтобы с территории Крыма не пришла помощь и российские войска не успели оказать поддержку армии Приднестровской Молдавской Республики. ВСУ пытаются блокировать полуостров и поставки на него, искусственно создавая транспортный коллапс и энергетический голод, которые могут последовать за отсутствием бензина и горюче-смазочных материалов. На это делается расчет. И, важно понимать, что у Киева далекоидущие планы по захвату Приднестровья», — пояснил военный эксперт.

Иванников отметил, что планы Киева, в частности, связаны с тем, что российские войска выходят к государственным границам ДНР.

«Освобождение Константиновки, Дружковки, Славянска будет являться для ВСУ сигналом к увеличению группировки в Одессе и подготовке к нападению на Приднестровье. НАТО проводит комплексную операцию не только в отношении Крыма, но и Приднестровья, поскольку удержать Донбасс ВСУ не могут. То есть предлагается своеобразный размен территориями», — добавил эксперт.

Ранее уже сообщалось, что Зеленский включил в круг своих интересов Приднестровье.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше