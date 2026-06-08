Месть за Донбасс и отвлекающий маневр: раскрыт план ВСУ по блокаде Крыма

Вооруженные силы Украины готовят атаку на Приднестровье, поэтому пытаются заблокировать Крым, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил о временном перекрытии движения через автомобильный пункт пропуска «Джанкой».
Мера была принята после ночной атаки БПЛА, в результате которой было повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар.
Глава региона отметил, что на месте произошедшего работают профильные службы.
«ВСУ пытаются устроить блокаду Крыма, поскольку готовят атаку на Приднестровье. Блокада нужна им, чтобы с территории Крыма не пришла помощь и российские войска не успели оказать поддержку армии Приднестровской Молдавской Республики. ВСУ пытаются блокировать полуостров и поставки на него, искусственно создавая транспортный коллапс и энергетический голод, которые могут последовать за отсутствием бензина и горюче-смазочных материалов. На это делается расчет. И, важно понимать, что у Киева далекоидущие планы по захвату Приднестровья», — пояснил военный эксперт.
Иванников отметил, что планы Киева, в частности, связаны с тем, что российские войска выходят к государственным границам ДНР.
«Освобождение Константиновки, Дружковки, Славянска будет являться для ВСУ сигналом к увеличению группировки в Одессе и подготовке к нападению на Приднестровье. НАТО проводит комплексную операцию не только в отношении Крыма, но и Приднестровья, поскольку удержать Донбасс ВСУ не могут. То есть предлагается своеобразный размен территориями», — добавил эксперт.
Ранее уже сообщалось, что Зеленский включил в круг своих интересов Приднестровье.