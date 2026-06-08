Месть за Донбасс и отвлекающий маневр: раскрыт план ВСУ по блокаде Крыма

«ВСУ пытаются устроить блокаду Крыма, поскольку готовят атаку на Приднестровье. Блокада нужна им, чтобы с территории Крыма не пришла помощь и российские войска не успели оказать поддержку армии Приднестровской Молдавской Республики. ВСУ пытаются блокировать полуостров и поставки на него, искусственно создавая транспортный коллапс и энергетический голод, которые могут последовать за отсутствием бензина и горюче-смазочных материалов. На это делается расчет. И, важно понимать, что у Киева далекоидущие планы по захвату Приднестровья», — пояснил военный эксперт.