Эксперт Тыринова предупредила о необычных симптомах аллергии летом

Ученый подчеркнула, что во всех случаях, если человек видит связь появления различных симптомов, включая насморк, чихание, слезотечение, кожный зуд и другие виды недомогания, с весенне-летним периодом или установленными сезонными аллергенами нужно обращаться к врачу. Для посещения подходят такие специалисты, как аллерголог-иммунолог, для более точных диагностики и обследования и соответствующих назначений.