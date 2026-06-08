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В Хабаровском крае отчим получил 24 года за насилие над падчерицей

Суд установил, что преступления совершались с 2020 по 2025 год.

В Хабаровском крае вынесен обвинительный приговор 40-летнему мужчине, признанному виновным в особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности малолетней. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Хабаровского края.

Суд установил, что с сентября 2020 года по октябрь 2025 года мужчина, являясь отчимом, систематически совершал насильственные действия сексуального характера и изнасилования в отношении своей падчерицы 2013 года рождения.

Отмечается, что преступления совершались с использованием беспомощного состояния ребёнка, а также её психологической и материальной зависимости от подсудимого. Для подавления воли потерпевшей применялся шантаж, включая угрозы самоубийством.

Вина подсудимого подтверждена доказательствами, исследованными в суде. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина страдает расстройством сексуального предпочтения и нуждается в принудительном лечении.

Суд назначил наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также установлено ограничение свободы на срок 1 год 10 месяцев и назначено амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

Кроме того, в пользу законного представителя потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.