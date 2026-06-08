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Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости рядом инфекций: чем болеют россияне

Роспотребнадзор: заболеваемость гемофильной инфекцией выросла в 19,3 раза.

Источник: Комсомольская правда

По итогам 2025 года в России зафиксирован рост заболеваемости рядом инфекционных заболеваний по сравнению со среднемноголетними показателями. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

Наиболее заметное превышение отмечено по гемофильной инфекции. В ведомстве уточнили, что уровень заболеваемости оказался выше средних многолетних значений в 19,3 раза.

Также рост зарегистрирован по краснухе — в 5,6 раза, гриппу — в 6 раз, листериозу — в 3,3 раза, генерализованным формам менингококковой инфекции — в 2,5 раза и энтеровирусным инфекциям, не связанным с полиомиелитом — в 2,4 раза.

При этом общее число зарегистрированных случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в стране в 2025 году составило 35,75 млн. Это на 9,3% меньше показателя 2024 года, когда было выявлено свыше 36,13 млн случаев.

Ранее KP.RU сообщал, что обитающие на территории России иксодовые клещи, комары, вши, блохи, а также мошки, слепни и москиты способны переносить ряд опасных для человека инфекций.