В Красноярске 1 сентября в школы пойдут почти 13,5 тысяч первоклассников

Набор заявлений от родителей первоклашек продолжается. До 30 июня ждут документы от семей, проживающих на микроучастках, закрепленных за учреждениями. Следом стартует второй — зачислять детей будут на свободные места. В этот период общее количество ребят увеличивается, но не существенно.