В Красноярске 1 сентября в школы пойдут почти 13,5 тысяч первоклассников, об этом рассказал в своем канале Мах глава города Сергей Верещагин. Он озвучил данные предварительного комплектования.
Набор заявлений от родителей первоклашек продолжается. До 30 июня ждут документы от семей, проживающих на микроучастках, закрепленных за учреждениями. Следом стартует второй — зачислять детей будут на свободные места. В этот период общее количество ребят увеличивается, но не существенно.
— Пока у детей каникулы, в школах идет подготовка к новому учебному году. Встретить ребят 1 сентября готовятся 117 школ, одна из них — новая, на 1550 мест в Тихих Зорях. В нее уже записались 264 будущих первоклассника, — сообщил глава города.