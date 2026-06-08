Сенатор Шейкин: все такси в России в будущем станут беспилотными

«Сейчас есть несколько зон, где тестируются такие автомобили, без водителя. Могу вам честно сказать, я даже катался на таком автомобиле, правда, человек сидел на водительском сиденье, но ничего не трогал, ни к чему не прикасался, — все делала за него машина. Честно говорю: ощущения спорные, потому что все равно доверия к такому транспорту пока нет. Но с учетом того, как развивается технология, я считаю, что в будущем все такси будут беспилотными», — сказал сенатор.