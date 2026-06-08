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Новую схему мошенников выявили перед Днем России

Мошенники рассылают сообщения о выплатах.

Источник: Время

Фальшивые уведомления о денежных выплатах к Дню России начали рассылать злоумышленники. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Аферисты используют позитивный праздничный настрой граждан, чтобы похитить деньги и личные данные, пишет NEWS.ru.

В тексте сообщения есть ссылка на сайт, который выглядит в точности как «Госуслуги». Для получения «помощи» просят ввести данные карты, а также логин или пароль от личного кабинета.

Кроме того, злоумышленники могут выдавать себя за представителей ФСБ, МВД, Минцифры и других ведомств.

Эксперт призвал не отвечать на такие письма и не переходить по ссылкам.

Ранее житель Арзамаса лишился почти 700 тысяч рублей из-за мошенников.