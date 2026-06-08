Новую схему мошенников выявили перед Днем России

Фальшивые уведомления о денежных выплатах к Дню России начали рассылать злоумышленники. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Аферисты используют позитивный праздничный настрой граждан, чтобы похитить деньги и личные данные, пишет NEWS.ru.
В тексте сообщения есть ссылка на сайт, который выглядит в точности как «Госуслуги». Для получения «помощи» просят ввести данные карты, а также логин или пароль от личного кабинета.
Эксперт призвал не отвечать на такие письма и не переходить по ссылкам.
Ранее житель Арзамаса лишился почти 700 тысяч рублей из-за мошенников.