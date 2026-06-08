В ТРЦ «Планета» отказались продавать красноярке жакет по цене с ценника

В красноярском ТРЦ «Планета» магазин отказался продавать жакет по цене с ценника — покупательница пожаловалась в Роспотребнадзор. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
Жительница Красноярска пришла в магазин «Befree» в ТРЦ «Планета» за покупкой. Она выбрала жакет за 5 599 рублей, но на кассе назвали другую сумму — 6 999 рублей. Продавец отказался продать вещь по цене с ценника и не вернул разницу. Женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.
Согласно закону о защите прав потребителей, размещение товара с ценником — это публичная оферта, обязывающая продавца заключить договор на указанных условиях. То есть товар должны продать по той цене, которая указана на ценнике.
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