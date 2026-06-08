В ТРЦ «Планета» отказались продавать красноярке жакет по цене с ценника

Жительница Красноярска пришла в магазин «Befree» в ТРЦ «Планета» за покупкой. Она выбрала жакет за 5 599 рублей, но на кассе назвали другую сумму — 6 999 рублей. Продавец отказался продать вещь по цене с ценника и не вернул разницу. Женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.