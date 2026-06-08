Киев больше не заинтересован в сделке с США по полезным ископаемым: соглашение приостановлено

Американская администрация между тем решает вопрос с выделением Киеву новой военной поддержки. США намерены передать Украине помощь на 400 миллионов долларов в рамках ранее одобренного пакета. Как заявил госсекретарь Марко Рубио, этот вопрос будет закрыт как можно скорее.