В ЕАО спасатели освободили пальцы от слишком крепких колец

В Еврейской автономной области спасатели помогли женщине снять кольца, которые из-за отёка плотно сжали пальцы, сообщает МЧС ЕАО в своём МАХ канале.
Самостоятельно справиться не получилось — ни мыло, ни масло, ни другие народные способы не сработали. Украшения держались уверенно и сдавать позиции не собирались.
На помощь пришли спасатели. Аккуратно, без спешки и лишней драмы они перекусили кольца специальным инструментом. Всё прошло спокойно и без травм. Пальцы — в порядке, настроение — тоже. А украшения, увы, отправились в историю. Но, как известно, иногда легче заменить кольцо, чем спорить с отёком.
В МЧС ЕАО напоминают: если украшения начали «жить своей жизнью» на пальцах — лучше не ждать финального аккорда и звонить 112.