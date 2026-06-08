Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕАО спасатели освободили пальцы от слишком крепких колец

Украшения пришлось «развести» специальными кусачками.

В Еврейской автономной области спасатели помогли женщине снять кольца, которые из-за отёка плотно сжали пальцы, сообщает МЧС ЕАО в своём МАХ канале.

Самостоятельно справиться не получилось — ни мыло, ни масло, ни другие народные способы не сработали. Украшения держались уверенно и сдавать позиции не собирались.

На помощь пришли спасатели. Аккуратно, без спешки и лишней драмы они перекусили кольца специальным инструментом. Всё прошло спокойно и без травм. Пальцы — в порядке, настроение — тоже. А украшения, увы, отправились в историю. Но, как известно, иногда легче заменить кольцо, чем спорить с отёком.

В МЧС ЕАО напоминают: если украшения начали «жить своей жизнью» на пальцах — лучше не ждать финального аккорда и звонить 112.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше