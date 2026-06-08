В ЕАО спасатели освободили пальцы от слишком крепких колец

На помощь пришли спасатели. Аккуратно, без спешки и лишней драмы они перекусили кольца специальным инструментом. Всё прошло спокойно и без травм. Пальцы — в порядке, настроение — тоже. А украшения, увы, отправились в историю. Но, как известно, иногда легче заменить кольцо, чем спорить с отёком.