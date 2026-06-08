Мошенника, продавшего арестованное за долги место на парковке, задержали в Хабаровске

Житель Индустриального района обратился в полицию после обмана при покупке парковочного места. Он перечислил мошеннику около 780 тысяч рублей и позже узнал, что место было арестовано за долги. Подозреваемый задержан, он объяснил, что продал место на парковке из-за долгов по бизнесу. Ранее он уже имел судимости. В счет возмещения ущерба у мошенника изъяли смартфон и 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.