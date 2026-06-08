Бесплатно посетить планетарий и зоосад смогут жители Хабаровского края на Третьей неделе молодежного туризма

В этом году мероприятия впервые пройдут не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе. С 22 по 28 июня жителей и гостей края в возрасте от 14 до 35 лет ждет насыщенная программа. Участники смогут посетить экскурсии, принять участие в сплаве по Амуру, а также — в мастер-классах, посетить этноцентр, посмотреть на звезды в планетарии, на животных в зоосаде. Кроме того, можно научиться монтировать видео, принять участие во Всероссийском конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений» и выиграть 3 млн рублей. Организатор проекта — Туристский информационный центр при поддержке регионального минтуризма. Проект помогает открыть для себя уникальную природу и культуру Хабаровского края, познакомиться с единомышленниками и активно провести лето. Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте.