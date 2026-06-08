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14-летний подросток утонул, катаясь на сапборде в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Трагедия произошла накануне на озере Бархатово в Сосновоборском округе.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Трагедия произошла накануне на озере Бархатово в Сосновоборском округе.

Во время отдыха на воде утонул 14-летний подросток. По предварительным данным, мальчик катался на сапборде и не предупредил родственников, что отправился на озеро. Позже его тело нашли спасатели и передали правоохранительным органам.

В МЧС России по краю напоминают взрослым о необходимости внимательно следить за детьми во время отдыха у воды и не оставлять их без присмотра. Самостоятельные прогулки детей на водоемах могут привести к трагическим последствиям.

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