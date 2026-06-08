В Хабаровском крае пьяный мужчина ограбил салон связи в Амурске

По версии следствия, в феврале 2026 года 46-летний ранее неоднократно судимый житель Амурска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в магазин в центре города, разбил витрину и похитил шесть смартфонов различных брендов. Общая сумма ущерба составила более 144 тысяч рублей.