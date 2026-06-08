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В Хабаровском крае пьяный мужчина ограбил салон связи в Амурске

Из магазина похитили шесть смартфонов на сумму более 144 тысяч рублей.

В Амурске Хабаровского края в суд направлено уголовное дело по факту ограбления салона сотовой связи, сообщает прокуратура Хабаровского края.

По версии следствия, в феврале 2026 года 46-летний ранее неоднократно судимый житель Амурска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в магазин в центре города, разбил витрину и похитил шесть смартфонов различных брендов. Общая сумма ущерба составила более 144 тысяч рублей.

После совершения преступления мужчина скрылся с похищенным имуществом. Позднее ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На стадии следствия обвиняемый признал вину и частично возместил ущерб.

Уголовное дело будет рассмотрено Амурским городским судом Хабаровского края.