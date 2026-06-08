Стало известно, сколько первоклассников пойдут в красноярские школы 1 сентября

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как сообщил глава города Сергей Верещагин, почти 13,5 тыс. первоклассников пойдут в школы Красноярска в новом учебном году.
По его словам, встретить ребят 1 сентября готовятся 117 школ, а также новая школа на 1550 мест в микрорайоне Тихие Зори.
Сейчас продолжается прием заявлений в первые классы. Этот этап продлится до 30 июня: документы подают семьи, проживающие на закрепленных за школами территориях.
После этого начнется второй этап приема. Детей будут зачислять на свободные места. Как уточнил мэр, в этот период общее число будущих первоклассников обычно увеличивается, но незначительно.
Сергей Верещагин также отметил, что в городе продолжается подготовка к новому учебному году. На его личном контроле находится ремонт четырех школ, которые после обновления вернутся в систему образования.