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Стало известно, сколько первоклассников пойдут в красноярские школы 1 сентября

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как сообщил глава города Сергей Верещагин, почти 13,5 тыс. первоклассников пойдут в школы Красноярска в новом учебном году.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как сообщил глава города Сергей Верещагин, почти 13,5 тыс. первоклассников пойдут в школы Красноярска в новом учебном году.

По его словам, встретить ребят 1 сентября готовятся 117 школ, а также новая школа на 1550 мест в микрорайоне Тихие Зори.

Сейчас продолжается прием заявлений в первые классы. Этот этап продлится до 30 июня: документы подают семьи, проживающие на закрепленных за школами территориях.

После этого начнется второй этап приема. Детей будут зачислять на свободные места. Как уточнил мэр, в этот период общее число будущих первоклассников обычно увеличивается, но незначительно.

Сергей Верещагин также отметил, что в городе продолжается подготовка к новому учебному году. На его личном контроле находится ремонт четырех школ, которые после обновления вернутся в систему образования.