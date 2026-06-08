Паника в штабе Израиля: Ливан жестко отомстил за Иран и за себя

Штаб-квартира израильской армии на юге Ливана подверглась удару сил движения «Хезболла». Доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о деталях атаки.
Напомним, иранское агентство Mehr сообщило, что штаб-квартиру ЦАХАЛ в городе Эн-Накура атаковал беспилотник-камикадзе «Абабиль». Информации о потерях израильской армии в результате атаки дрона в Эн-Накуре нет.
Перенджиев, комментируя этот инцидент, отметил, что речь может идти об израильском командном пункте.
«Речь, вероятно, идет о некоем месте управления войсками на юге Ливана. Называя место поражения “штаб-квартирой”, “Хезболла”, вероятно, пытается повысить значимость этого объекта. Однако пока нет данных о том, были ли там потери. Вероятно, в момент удара не все офицеры находились на месте, в самом командном пункте. Наверняка, была какая-то дежурная смена, а остальные могли находиться под землей. Военные могли отдыхать, причем отдых в этом случае — это не только сон, но и любая досуговая деятельность», — пояснил эксперт.
Перенджиев подчеркнул, что пока израильская сторона не подтверждала информацию и не сообщала о потерях.
«Если бы там было что-то серьезное, израильская сторона была бы вынуждена это подтвердить. Однако пока источником информации является только “Хезболла”», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что «Хезболла» нанесла удар по населенному пункту, где был Нетаньяху.