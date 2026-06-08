Паника в штабе Израиля: Ливан жестко отомстил за Иран и за себя

«Речь, вероятно, идет о некоем месте управления войсками на юге Ливана. Называя место поражения “штаб-квартирой”, “Хезболла”, вероятно, пытается повысить значимость этого объекта. Однако пока нет данных о том, были ли там потери. Вероятно, в момент удара не все офицеры находились на месте, в самом командном пункте. Наверняка, была какая-то дежурная смена, а остальные могли находиться под землей. Военные могли отдыхать, причем отдых в этом случае — это не только сон, но и любая досуговая деятельность», — пояснил эксперт.