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Бетонное покрытие вздулось из-за жары на трассе в Шымкенте

На северном обходе Шымкента в связи с резким повышением температуры воздуха произошло повреждение дорожного покрытия, передает NUR.KZ со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Источник: Nur.kz

По информации «КазАвтоЖол» в Telegram-канале, дефект цементобетонного покрытия обнаружили на км 2257+300 автомобильной дороги республиканского значения «Северный обход города Шымкента» вчера, 7 июня.

По предварительным данным, причиной образования дефекта стало резкое повышение температуры воздуха до +35…+37°С, что могло привести к расширению бетонных плит и образованию внутреннего напряжения в покрытии.

Отмечается, что специалисты проводят обследование состояния покрытия, а также принимают необходимые меры по восстановлению проезжей части.

На месте выставлены соответствующие дорожные знаки, безопасность движения обеспечивается дорожными службами.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, требования временных дорожных знаков и быть внимательными при проезде данного участка.