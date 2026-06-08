Бетонное покрытие вздулось из-за жары на трассе в Шымкенте

По информации «КазАвтоЖол» в Telegram-канале, дефект цементобетонного покрытия обнаружили на км 2257+300 автомобильной дороги республиканского значения «Северный обход города Шымкента» вчера, 7 июня.
По предварительным данным, причиной образования дефекта стало резкое повышение температуры воздуха до +35…+37°С, что могло привести к расширению бетонных плит и образованию внутреннего напряжения в покрытии.
Отмечается, что специалисты проводят обследование состояния покрытия, а также принимают необходимые меры по восстановлению проезжей части.
На месте выставлены соответствующие дорожные знаки, безопасность движения обеспечивается дорожными службами.
Водителей просят соблюдать скоростной режим, требования временных дорожных знаков и быть внимательными при проезде данного участка.