В МВД описали схемы вовлечения россиян мошенниками в преступления

Кроме того, как отметили в МВД, нередко жертв используют в качестве так называемых «курьеров» или посредников для передачи денежных средств и выполнения иных поручений преступного характера. «Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков, государственных ведомств либо спецслужб. Они сообщают гражданам о якобы возбужденных уголовных делах, угрозе утраты (хищения) денежных средств, попытках оформления кредитов, финансировании противоправной деятельности от имени жертвы или необходимости участия в “специальной операции”, проводимой органами правопорядка», — пояснили в пресс-центре. При этом аферисты, используя методы запугивания, психологического давления и изоляции человека от родственников и знакомых, добиваются полного подчинения своим указаниям.