В МВД описали схемы вовлечения россиян мошенниками в преступления

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. МВД России раскрыло схемы вовлечения россиян дистанционными мошенниками в преступления, направленные в том числе на дестабилизацию деятельность органов власти или подрыв экономической безопасности и обороноспособности страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.
«Мошенники не только похищают денежные средства граждан, но и склоняют граждан к совершению противоправных действий. Подобные преступления совершаются дистанционным способом посредством психологического давления, манипуляций и введения человека в состояние страха либо эмоциональной зависимости», — сказали в пресс-центре.
В МВД добавили, что злоумышленники склоняют людей к совершению различных противоправных деяний, в том числе направленных на дестабилизацию деятельности органов власти или подрыв экономической безопасности и обороноспособности РФ. «Среди них уничтожение (поджоги) имущества, принадлежащего органам власти, банковским организациям, операторам связи, а также объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения; оформление банковских продуктов на третьих лиц, перевод денежных средств на подконтрольные мошенниками счета, а также участие в незаконных финансовых схемах (операциях)», — сказали в ведомстве.
Кроме того, как отметили в МВД, нередко жертв используют в качестве так называемых «курьеров» или посредников для передачи денежных средств и выполнения иных поручений преступного характера. «Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков, государственных ведомств либо спецслужб. Они сообщают гражданам о якобы возбужденных уголовных делах, угрозе утраты (хищения) денежных средств, попытках оформления кредитов, финансировании противоправной деятельности от имени жертвы или необходимости участия в “специальной операции”, проводимой органами правопорядка», — пояснили в пресс-центре. При этом аферисты, используя методы запугивания, психологического давления и изоляции человека от родственников и знакомых, добиваются полного подчинения своим указаниям.