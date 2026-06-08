Медики Хабаровска взяли серебро и бронзу на корпоративных играх

В Хабаровске прошли Четвертые корпоративные игры сотрудников здравоохранения. Медики краевой клинической больницы имени Владимирцева заняли второе место в семейном зачете и третье — в мини-футболе. Всего в состязаниях участвовали 250 человек. Сотрудники больницы выступали в трех дисциплинах: мини-футбол, настольный теннис и «Веселые семейные старты». Мероприятие организовал Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Источник Краевая клиническая больница имени О. В. Владимирцева gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/врачи-видео.mp4