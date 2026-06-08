В Новороссийске восстановили движение в сторону Геленджика и Кабардинки

«Движение транспортных средств по ранее перекрытым участкам возобновлено», — написал он.
Власти также отменили режим угрозы атаки беспилотников в Новороссийске. Сирены воздушной тревоги больше не звучат в городе.
Напомним, утром 8 июня было закрыто движение из Новороссийска по трассе в сторону Геленджика и Кабардинки. Ограничения действовали на участке от перекрёстка улиц Судостальской и Портовой. Меры принимали в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.
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