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В Новороссийске восстановили движение в сторону Геленджика и Кабардинки

В Новороссийске восстановили движение транспорта по направлению к Геленджику. Мэр города Андрей Кравченко сообщил о снятии ограничений на ранее перекрытых участках. Дороги вновь открыты для проезда автомобилей и общественного транспорта.

«Движение транспортных средств по ранее перекрытым участкам возобновлено», — написал он.

Власти также отменили режим угрозы атаки беспилотников в Новороссийске. Сирены воздушной тревоги больше не звучат в городе.

Напомним, утром 8 июня было закрыто движение из Новороссийска по трассе в сторону Геленджика и Кабардинки. Ограничения действовали на участке от перекрёстка улиц Судостальской и Портовой. Меры принимали в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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