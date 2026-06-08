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В Хабаровском крае открыли социально-культурный центр в посёлке Токи

В Ванинском районе запустили обновлённое пространство для культуры и досуга.

В Ванинском районе Хабаровского края в посёлке Токи состоялось открытие Социально-культурного центра, сообщает администрация Ванинского муниципального района.

Проект реализован в рамках президентского национального проекта «Семья». Общая стоимость работ составила более 334,6 млн рублей.

Обновлённое двухэтажное здание площадью 1276 квадратных метров включает зрительный зал на 150 мест. Пространство оснащено современным световым и звуковым оборудованием и рассчитано на проведение концертов, встреч и культурных мероприятий.

В церемонии открытия приняли участие представители краевого правительства, администрации Ванинского района, подрядной организации и жители посёлка.

Глава района Алексей Маслов отметил, что новый центр станет местом, где будет сосредоточена культурная жизнь посёлка.

По словам организаторов, с открытием центра в обновлённые стены возвращается культурная жизнь, а работа по развитию социальной инфраструктуры в районе продолжится.