В Красноярске бизнесмены рискуют миллионами из-за поверхностной проверки коммерческой недвижимости

Покупка недвижимости юридическим лицом может обернуться непредвиденными расходами и убытками. Как отмечают в ГК «Национальная юридическая коллегия», серьезные финансовые потери предприниматели нередко несут не после сделки, а еще на этапе выбора объекта — из-за отсутствия полноценной проверки здания и документов.
Многие покупатели ограничиваются поверхностной проверкой коммерческой недвижимости: изучают выписку из ЕГРН, проверяют собственника и оценивают внешний вид объекта. Однако этого недостаточно, чтобы выявить скрытые технические и юридические проблемы, которые могут привести к многомиллионным расходам уже после покупки.
Среди наиболее распространенных рисков специалисты выделяют:
скрытые дефекты несущих конструкций; незаконные перепланировки; расхождения между фактическим состоянием объекта и документацией; недооценку затрат на реконструкцию и ремонт; риск признания части работ незаконными.
«Покупка коммерческой недвижимости без комплексного аудита — это всегда игра вслепую. Внешне объект может выглядеть привлекательно, но реальные проблемы часто скрываются в технической документации и состоянии конструкций», — отметил заместитель генерального директора ГК «НЮК» Александр Пархоменко.
В практике юристов был показательный случай: предприниматель планировал приобрести здание под реконструкцию и обратился в ГК «Национальная юридическая коллегия» за комплексным аудитом объекта перед сделкой купли-продажи коммерческой недвижимости.
Во время проверки специалисты выявили скрытые дефекты несущих конструкций, следы несанкционированных перепланировок и снижение несущей способности здания. Кроме того, обнаружились расхождения между фактическим состоянием объекта и документами, а также существенная недооценка будущих затрат на усиление конструкций.
Сначала клиент сомневался и был готов выйти на сделку, однако специалисты настояли на дополнительном обследовании объекта. После инструментальной проверки коммерческой недвижимости и расчета реальных затрат стало ясно, что вложения в устранение проблем превысят первоначальные оценки более чем в два раза.
В результате предприниматель отказался от покупки здания, благодаря чему удалось предотвратить убытки на сумму свыше 40 млн рублей. Позже клиент приобрел другой объект уже с полным сопровождением специалистов.
По словам экспертов, покупка недвижимости юридическим лицом требует не только.
«Аудит до сделки всегда дешевле любой ошибки после. Стоимость проверки несопоставима с теми потерями, которые бизнес может понести при покупке проблемного объекта», — подчеркнул Александр Пархоменко.
В ГК «НЮК» юристы и профильные эксперты помогают бизнесу оценивать реальные риски сделки, сопровождать покупку коммерческой недвижимости и снижать вероятность крупных финансовых потерь в будущем.
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