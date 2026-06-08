В Красноярске бизнесмены рискуют миллионами из-за поверхностной проверки коммерческой недвижимости

Сначала клиент сомневался и был готов выйти на сделку, однако специалисты настояли на дополнительном обследовании объекта. После инструментальной проверки коммерческой недвижимости и расчета реальных затрат стало ясно, что вложения в устранение проблем превысят первоначальные оценки более чем в два раза.