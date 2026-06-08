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Красноярке в Befree продали жакет на 1400 рублей дороже, чем на ценнике

Красноярка пожаловалась в Роспотребнадзор на магазин одежды, где ей отказались продать вещь по стоимости, указанной на ценнике.

Красноярка пожаловалась в Роспотребнадзор на магазин одежды, где ей отказались продать вещь по стоимости, указанной на ценнике.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, женщина выбрала жакет за 5 599 рублей в магазине Befree в ТРЦ «Планета». На кассе она выяснила, что настоящая цена выше — 6 999 рублей. Продавец отказался отдавать вещь дешевле, и покупательница обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.

По закону о защите прав потребителей продавец обязан предоставлять достоверную информацию о товаре, включая цену. А размещение товара с ценником в торговом зале считается публичной офертой, то есть продавец обязан продать вещь именно по той цене, которая на нем указана.

В итоге управление Роспотребнадзора объявило сети магазинов «МЭЛОН ФЭШН ГРУП» предостережение о недопустимости нарушения закона.

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