Красноярке в Befree продали жакет на 1400 рублей дороже, чем на ценнике

Красноярка пожаловалась в Роспотребнадзор на магазин одежды, где ей отказались продать вещь по стоимости, указанной на ценнике.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, женщина выбрала жакет за 5 599 рублей в магазине Befree в ТРЦ «Планета». На кассе она выяснила, что настоящая цена выше — 6 999 рублей. Продавец отказался отдавать вещь дешевле, и покупательница обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.
По закону о защите прав потребителей продавец обязан предоставлять достоверную информацию о товаре, включая цену. А размещение товара с ценником в торговом зале считается публичной офертой, то есть продавец обязан продать вещь именно по той цене, которая на нем указана.
В итоге управление Роспотребнадзора объявило сети магазинов «МЭЛОН ФЭШН ГРУП» предостережение о недопустимости нарушения закона.
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