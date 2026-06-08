В Хабаровске и селе Сосновка на время ремонта теплосетей отключат горячую воду

В Хабаровске и селе Сосновка Хабаровского района на время капитального ремонта теплосетей частично ограничат подачу горячей воды. Энергетики предупреждают: отключения затронут десятки улиц. Жителям придётся запастись терпением и водой на несколько недель. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Хабаровских тепловых сетях, в селе Сосновка горячую воду отключат из-за ремонта на четырёх участках трубопровода тепломагистрали ТМ-17. Ограничения введут с 17 июня и продлятся они до 25 сентября. Без горячей воды останутся жители 85 адресов.
В Хабаровске ремонтные работы пройдут на тепломагистрали ТМ-32. Горячее водоснабжение частично отсутствует с 17 июня по 3 июля. Под отключение попадают дома по улицам Ванкова, Бойко-Павлова, Двойной, Доватора, Колгуева, Мезенской, Пролетарской, Тихоокеанской, Чкалова и Сормовскому переулку.
Важный момент для кошелька: в указанный период плата за горячую воду начисляться не будет. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства. О завершении работ и возобновлении подачи воды жителей оповестят дополнительно.
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