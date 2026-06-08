В Хабаровске и селе Сосновка на время ремонта теплосетей отключат горячую воду

Как сообщили в Хабаровских тепловых сетях, в селе Сосновка горячую воду отключат из-за ремонта на четырёх участках трубопровода тепломагистрали ТМ-17. Ограничения введут с 17 июня и продлятся они до 25 сентября. Без горячей воды останутся жители 85 адресов.