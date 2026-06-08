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Дачные теплоходы в Хабаровске вновь следуют до остановок «Дубки» и «Победа»

Уровень воды в Амуре немного повысился.

Источник: Хабаровский край сегодня

Повышение уровня воды в Амуре позволило компании-перевозчику возобновить движение дачных теплоходов до остановок «Дубки» и «Победа». Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Рейсы по маршрутам выполняются согласно прежнему расписанию.

Так, отправления «Речной вокзал — Дубки» из Хабаровска запланированы в 8:10 и 16:40 и в обратном направлении в 9:35 и 18:05. Расписание действительно по будням, кроме понедельника и четверга.

Теплоход по «Хабаровск — Победа» отправляется по средам, субботам и воскресеньям от краевой столицы в 7.30, от остановки «Победа» до Хабаровска — в 14.30.