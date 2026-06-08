Танки ВСУ и НАТО массово сгорели на Украине: главная новость СВО 8 июня

Российские дроны уничтожили в Харьковской области редкий шведский танк Strv 103. Бывший танкист, военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, почему до конфликта на Украине эти машины были никому не нужны и как они оказались на поле боя.
Напомним, Telegram-канал «Северный Ветер» опубликовал кадры уничтожения шведского танка Strv 103 (известного также как Stridsvagn 103 или S-танк). Позиция ВСУ была обнаружена российскими разведчиками рядом с селом Петровка под Харьковом. Машину атаковали ударные беспилотники.
«Достаточно любопытный танк собственной разработки Швеции. Идея была такая, что он позволяет максимально тщательно укрываться в складках местности. Но он был не особо востребован. По-моему, его даже не отправляли на экспорт, вот только сейчас на Украину. А до этого его никто не покупал. Сейчас всю старую технику пытаются передать ВСУ, чтобы посмотреть, какие есть возможности для ее модернизации или же просто избавляются», — пояснил Джерелиевский.
S-танк был создан в 1956—1961 годах для замены в шведской армии британских «Центурионов». Серийное производство шло с 1966 по 1971 год, всего выпущено 335 машин.
«Сколько стоит такой танк? В Швеции, не умеют делать недорого, поэтому стоимость, вероятно, приличная, приближающаяся к стоимости танка “Леопард”. Однако сейчас большая часть танковой техники не является серьезной проблемой для ВС РФ и для российских дронов. Они довольно легко уничтожаются», — отметил эксперт.
В открытых источниках точной стоимости Strv 103 нет. Для сравнения: стоимость «Леопарда-2» в зависимости от версии варьируется от 4 до 10 млн долларов, стандартная версия оценивается в среднем в 6 млн.
Джерелиевский добавил, что украинские боевики легко теряют западную бронетехнику из-за особой тактики российских военных.
«Шведский Strv 103, как и большинство танков, не является проблемой для наших дронов — они уничтожаются достаточно легко. Для сравнения, наш Т-90М обладает повышенной защищенностью и устойчивостью к атакам БПЛА. Западную же технику украинцы пытаются модернизировать на месте», — пояснил Джерелиевский.
Однако ВСУ с каждым разом все сложнее применять танки на поле боя.
«Необходимо обеспечить чистый воздух — перед использованием танка должны быть уничтожены все расчеты БПЛА, наносятся удары по опорникам, выявляются противотанковые средства. И только после этого можно использовать танк. Но у украинцев такой возможности нет в связи с нашим доминированием в большом, и в некоторых местах в малом, воздухе. Поэтому почти любое применение танков ВСУ приводит к их уничтожению», — заключил эксперт.
Ранее стало известно, что российский танк Т-90М превзошел все западные модели.