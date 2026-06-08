Танки ВСУ и НАТО массово сгорели на Украине: главная новость СВО 8 июня

«Достаточно любопытный танк собственной разработки Швеции. Идея была такая, что он позволяет максимально тщательно укрываться в складках местности. Но он был не особо востребован. По-моему, его даже не отправляли на экспорт, вот только сейчас на Украину. А до этого его никто не покупал. Сейчас всю старую технику пытаются передать ВСУ, чтобы посмотреть, какие есть возможности для ее модернизации или же просто избавляются», — пояснил Джерелиевский.