«С меня хватит, спасибо, дорогая»: Трамп распсиховался в беседе с ведущей NBC и ушел с интервью, бросив на пол микрофон

А в 2020 году Дональд Трамп прервал пресс-конференцию из-за неудобного вопроса журналистки CBS News Паулы Рид. После того, как Трамп в очередной раз стал хвалить себя за проект «Выбор ветеранов» Рид спросила, почему Трамп хвалит за проект именно себя, он попытался передать слово другому журналисту, но Паула Рид настаивала на своем. После этого президент США сделал небольшую паузу, затем поблагодарил за внимание и покинул зал.