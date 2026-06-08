Короткая рабочая неделя началась в Красноярском крае

Четырехдневная трудовая неделя началась для жителей Красноярского края, работающих по пятидневному графику. Рабочими будут дни с понедельника, 8 июня, по четверг, 11 июня. Причем в четверг рабочий день сократится на один час как предпраздничный. Далее последуют трехдневные выходные — с пятницы, 12 июня, по воскресенье, 14 июня. Длинный отдых связан с празднованием Дня России (12 июня). Напомним, что красноярцы в эти праздничные выходные отметят не только День России, но и день рождения Красноярска. 398-летие города будут праздновать с 11 по 14 июня. Какие культурные и спортивные события ждут красноярцев с 8 по 14 июня, рассказываем в нашей традиционной афише.