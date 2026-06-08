Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Короткая рабочая неделя началась в Красноярском крае

Четырехдневная трудовая неделя началась для жителей Красноярского края, работающих по пятидневному графику. Рабочими будут дни с понедельника, 8 июня, по.

Четырехдневная трудовая неделя началась для жителей Красноярского края, работающих по пятидневному графику. Рабочими будут дни с понедельника, 8 июня, по четверг, 11 июня. Причем в четверг рабочий день сократится на один час как предпраздничный. Далее последуют трехдневные выходные — с пятницы, 12 июня, по воскресенье, 14 июня. Длинный отдых связан с празднованием Дня России (12 июня). Напомним, что красноярцы в эти праздничные выходные отметят не только День России, но и день рождения Красноярска. 398-летие города будут праздновать с 11 по 14 июня. Какие культурные и спортивные события ждут красноярцев с 8 по 14 июня, рассказываем в нашей традиционной афише.