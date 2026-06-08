Холодную воду отключат в одном из районов Алматы

Сообщается, что 9 июня с 09:00 до 17:00 на сетях и объектах холодного водоснабжения в Наурызбайском районе будут проводиться плановые работы.
В связи с этим ожидаются кратковременные ограничения в подаче холодной воды в микрорайоне Шугыла в контурах:
проспект Абая — проспект Алатау — улица Сабденова — улица Строительная;
улица Сабденова — проспект Алатау — проектируемая Угугбека — улица Нурлы тан.
Также ограничения затронут жилые комплексы Шугыла, Шугыла сити, Alem City, Ulytau, Sensata City, коттеджный городок Достык и комплекс административных зданий акимата Наурызбайского района.
Отмечается, что планово-профилактические работы позволят обеспечить стабильное водоснабжение данных участков города.