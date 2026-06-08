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Холодную воду отключат в одном из районов Алматы

Во вторник, 9 июня, в одном из районов Алматы ожидается отключение холодной воды из-за работ на инженерных сетях, передает NUR.KZ со ссылкой на «Алматы су».

Источник: Nur.kz

Сообщается, что 9 июня с 09:00 до 17:00 на сетях и объектах холодного водоснабжения в Наурызбайском районе будут проводиться плановые работы.

В связи с этим ожидаются кратковременные ограничения в подаче холодной воды в микрорайоне Шугыла в контурах:

  • проспект Абая — проспект Алатау — улица Сабденова — улица Строительная;

  • улица Сабденова — проспект Алатау — проектируемая Угугбека — улица Нурлы тан.

Также ограничения затронут жилые комплексы Шугыла, Шугыла сити, Alem City, Ulytau, Sensata City, коттеджный городок Достык и комплекс административных зданий акимата Наурызбайского района.

Отмечается, что планово-профилактические работы позволят обеспечить стабильное водоснабжение данных участков города.